Latina, terza vittoria consecutiva: Boscaglia avverte, “Non abbiamo fatto nulla”

Il Latina continua a convincere con un successo netto contro la Turris, il terzo consecutivo, grazie a una prestazione in crescendo che ha visto brillare soprattutto Ekuban, autore di una preziosa (mezza) doppietta. Dopo un primo tempo sottotono, i nerazzurri hanno trovato ritmo e incisività, chiudendo il match con autorità. Tuttavia, come sottolineato dal tecnico Roberto Boscaglia, il percorso è ancora lungo.

Le parole del mister

“Siamo stati bravi e pazienti contro una squadra che ci ha concesso pochi spazi tra le linee, costringendoci a lavorare sugli esterni. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello tecnico e, una volta sbloccata la partita, abbiamo sfruttato gli spazi a nostro favore,” ha dichiarato Boscaglia.

Nonostante la soddisfazione per i tre punti, il tecnico si è mostrato critico su alcuni aspetti: “Non sono contento per il gol subito. Abbiamo un deficit nella differenza reti che potrebbe pesare a fine stagione. La squadra sta migliorando, ma serve lavoro continuo, soprattutto in fase difensiva e nella gestione delle partite. Abbiamo fatto il nostro dovere, ma è importante capire che non abbiamo fatto ancora nulla. Il bello viene ora, con sfide sempre più impegnative.”

Verso Foggia

La vittoria contro la Turris segna il terzo successo consecutivo per i nerazzurri, un filotto che mancava da undici mesi. Con un ritrovato entusiasmo, il Latina si prepara ora alla delicata trasferta contro il Foggia, un banco di prova importante per confermare la crescita della squadra e avvicinarsi sempre più a una salvezza tranquilla.