Latina, titolare di fast-food aggredito con una bottiglia: aggressore in fuga

Nella notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti presso un locale fast-food del capoluogo, dove poco prima si era consumata un’aggressione.

Secondo quanto accertato dai militari, il titolare del negozio, un cittadino indiano di 36 anni già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato colpito al volto con una bottiglia da un uomo, anch’egli di nazionalità straniera. L’aggressore, in evidente stato di alterazione psicofisica per cause ancora ignote, avrebbe agito senza un apparente motivo per poi darsi alla fuga nelle vie circostanti.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato la vittima all’ospedale di Latina per le cure del caso. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile.