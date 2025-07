Latina, Tommaso Marcone nuovo preparatore: “Qui per crescere e puntare in alto”

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket affida la preparazione fisica della prima squadra a Tommaso Marcone in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale, puntando su un profilo giovane ma già solido tra atletica e pallacanestro.

Nato a Teramo nel 1997 e laureato in Scienze Motorie, Marcone ha iniziato nell’atletica leggera prima di avvicinarsi al basket nel 2017 con le giovanili di Teramo, per poi proseguire tra Serie B e settori giovanili a Civitanova, Giulianova, Roseto, Campli e Matelica. Ha anche esperienze nel calcio giovanile e continua a curare la prevenzione degli infortuni, partecipando a eventi come il convegno internazionale “The Future of Football Medicine” a Barcellona.

“Vengo dall’atletica, ma il basket mi ha conquistato, e sono felice di avere questa opportunità a Latina,” dichiara Marcone. “Tutti mi hanno parlato molto bene dell’ambiente, della dirigenza e della struttura organizzativa, e sapere che c’è l’ambizione di tornare in Serie A2 è uno stimolo importante per me. Lavorare con coach Gramenzi, che conosco di fama e che stimo, sarà un’occasione per crescere ancora”.

Formatosi sotto la guida di Claudio Mazzaufo, responsabile dei saltatori della nazionale di atletica e storico preparatore del Teramo Basket in Serie A, Marcone porta con sé un metodo di lavoro attento ai dettagli e alla crescita degli atleti.

Il suo arrivo segna un ulteriore passo nella costruzione di un gruppo di lavoro motivato e competente, pronto a supportare Latina Basket nel raggiungere nuovi traguardi già a partire dalla prossima stagione.