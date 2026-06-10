Latina, topi e blatte: chiuso il magazzino di un supermercato

Escrementi di roditori e blatte in un deposito alimentare annesso ad un supermercato. Sono queste le gravissime criticità igienico-sanitarie riscontrate dai NAS di Latina che, a seguito di un controllo presso un grande supermercato in zona Piccarello, ha provveduto a notificare tale mancanze e chiudere prontamente il magazzino. Sono, inoltre, state elevate sanzioni pari a 3mila euro.

Durante l’ispezione, i militari dell’Arma hanno accertato sporco diffuso e insudiciamento su pareti e pavimenti, ma il dato più allarmante riguarda i suddetti escrementi, unite a carcarsse di roditori e blatte. Il monitoraggio ha poi evidenziato gravi non conformità strutturali in diversi punti del magazzino, sia nella cella frigorifera per la conservazione di salumi e formaggi.

A fronte di questo quadro di rischio, l’Asl ha optato per la chiusura immediata del magazzino.