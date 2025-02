Latina, torna dal Sud America e scopre spariti 20mila euro: si oppone all’archiviazione

Una donna sudamericana di 30 anni ha presentato opposizione all’archiviazione di un’indagine per appropriazione indebita, dopo aver denunciato la sparizione di 20mila euro in contanti dalla casa che aveva affittato nel centro di Latina.

La vicenda, come riportato dall’odierna edizione di Latina Oggi, risale al periodo della pandemia: la donna aveva lasciato l’Italia per tornare nel suo Paese d’origine e, al suo ritorno, ha scoperto che il denaro, che aveva nascosto nell’abitazione, era scomparso. Inoltre, ha riferito che la serratura della porta era stata cambiata. Per questo ha denunciato i proprietari dell’immobile, una coppia residente a Latina.

La Procura, dopo gli accertamenti, non ha ravvisato elementi sufficienti per procedere penalmente e ha richiesto l’archiviazione del caso. Tuttavia, la parte offesa si è opposta e ora spetterà al giudice per l’udienza preliminare, Barbara Cortegiano, decidere se accogliere la richiesta di nuove indagini, disporre l’imputazione coatta o confermare l’archiviazione.