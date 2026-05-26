Latina, torna il presidio della Guardia Costiera al Vasco De Gama

Si è svolto questo pomeriggio un incontro preliminare presso l’edificio che ospiterà il presidio estivo della Guardia Costiera, situato all’interno del parco Vasco De Gama, quale sezione distaccata della sede di Rio Martino.

Presenti al sopralluogo il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, il capitano di vascello Cosimo Nicastro, direttore Marittimo del Lazio con il capitano di fregata Felice Monetti, comandante Capitaneria di porto di Gaeta e il tenente di vascello Vincenzo Viola, comandante Circomare Terracina.

“Nei prossimi giorni – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – verrà stipulato un contratto triennale di comodato d’uso tra Comune di Latina e Guardia Costiera per l’utilizzo nei mesi estivi del manufatto in legno, già in passato sede del presidio, che è stato oggetto di interventi di manutenzione da parte della cooperativa Quadrifoglio per conto del Comune. Con la nuova firma andiamo a rinnovare la collaborazione con la Capitaneria di Porto per la tutela della costa e la sicurezza della balneazione”.

“Il sopralluogo effettuato oggi, preliminare al contratto che verrà firmato – ha aggiunto l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – è frutto di un percorso avviato da mesi per dare sicurezza a un territorio che ha un’estensione di circa 20 km e vede un’affluenza massiccia di bagnanti e turisti nel periodo estivo. La Guardia Costiera, inoltre, ha dato la piena disponibilità ad incrementare le sinergie con la Polizia Locale per prevenire il fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature sulle spiagge libere”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale – ha concluso il capitano di vascello Cosimo Nicastro – per la rinnovata collaborazione che consentirà a donne e uomini della Guardia Costiera di garantire una presenza costante sul lungomare durante la stagione estiva, a tutela del prezioso territorio e della sicurezza dei cittadini e dei bagnanti”.