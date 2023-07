Latina, torna in Comune il “Consiglio dei bambini”

Come anticipato durante il Consiglio comunale di ieri, il sindaco di Latina Matilde Celentano ha avviato le pratiche per la conferma di adesione al progetto del Consiglio delle bambine e dei bambini.

Si tratta del progetto “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambine”, coordinato dalla Direzione regionale Ambiente con il supporto scientifico delI’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui obiettivo è accogliere il contribuito dei più piccoli per rendere le città migliori per tutti, più accoglienti, salutari, sostenibili e sicure, supportando i Comuni che vi partecipano nel processo di revisione delle priorità dell’azione amministrativa. Il Comune di Latina è entrato nella Rete regionale del Lazio nel 2018 ed ha sviluppato le attività, istituendo il Consiglio delle bambine e dei bambini che ha lavorato attivamente, elaborando diverse proposte a vantaggio della città. Il Sindaco Celentano ha avviato la procedura per confermare l’adesione al progetto, con la volontà di dare seguito alle iniziative intraprese. Nei prossimi giorni si svolgeranno delle riunioni tecniche per stabilire le nuove modalità con cui portare avanti il progetto.

“Ritengo – ha affermato il Sindaco – che grazie all’ascolto, alle esigenze e al contributo dei più piccoli sarà possibile incrementare la qualità di vita di tutti i cittadini. L’amministrazione intende promuovere un “sistema educante” della città che si faccia carico di attivare azioni e riflessioni coordinate e sistemiche in tutti gli ambiti che riguardano i piccoli cittadini di domani”.