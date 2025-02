Latina, torna in libertà Costantino “Cha Cha” Di Silvio

E’ uscito dal carcere ed è tornato in libertà Costantino Di Silvio, meglio conosciuto con l’appellativo di Cha Cha. Il Tribunale di Latina, terminata la pena di dieci anni del processo Don’t Touch, che Di Silvio ha finito di scontare nel carcere di Voghera, ha accolto la richiesta degli avvocati difensori del 58enne, una delle figure chiavi anche del processo Reset che si è concluso lo scorso 10 gennaio proprio a Latina, con la condanna a otto anni e quattro mesi, che “Cha Cha” non sconterà. Dall’ottobre 2015 Costantino Di Silvio era in carcere per Don’t Touch.

In quel caso era ritenuto dagli inquirenti il capo dell’associazione a delinquere e condannato in via definitiva a 10 anni e sei mesi. Il 10 gennaio scorso nel processo Reset è condannato per estorsione con l’aggravante del metodo mafioso ad un professionista pontino. Ma la condanna è arrivata oltre i termini per giustificarna una continazione della detenzione in carcere.