Latina, torna la grande musica al “Chaos” con due ospiti speciali

Venerdì 4 novembre al “Chaos” di Latina, in via don Toretto 12, ci sarà la grande musica disco anni ’70, ’80 e ’90, ma anche grandi classici e hit del momento, interpretati dal duo, tutto al femminile, “Curls”, composto da Michela Cecere e Giorgia Sigolotto.

Le due giovani cantanti saranno le special guest.

Michela Cecere, laureata in brand communication all’Istituto europeo di design, che fin da piccolissima condivide la passione per la musica, è diventata insegnante di canto dopo aver conseguito il diploma al London College of Music.

Giorgia Sigolotto, invece, ha conseguito la laurea Triennale alla Link Campus. Due voci che, singolarmente, hanno già al loro attivo diverse partecipazioni in kermesse musicali, ricevendo apprezzamenti da parte del pubblico e della critica.