Latina, torna la Passeggiata del Fairplay e dell’Inclusione: domani la quinta edizione

Latina celebra ancora una volta i valori più autentici dello sport. Venerdì 3 ottobre 2025 si terrà infatti la V edizione della Passeggiata del Fairplay e dell’Inclusione, appuntamento promosso dal Panathlon Latina in collaborazione con la Fondazione Varaldo di Pietro.

Il percorso, lungo circa due chilometri, prenderà il via alle ore 9 nei pressi dello Stadio Comunale, dove sorge il monumento dedicato al fair play, per poi attraversare le vie del centro cittadino e concludersi davanti all’opera scultorea in onore dell’inclusione e di Eunice Kennedy, sorella del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e fondatrice di Special Olympics.

La manifestazione vedrà la partecipazione di studenti, insegnanti, dirigenti sportivi e semplici cittadini, tutti uniti nel segno del gioco corretto e dell’etica sportiva. Una mattinata che non sarà solo cammino, ma testimonianza concreta di come lo sport possa abbattere barriere e creare comunità.

Nel corso della giornata, la Fondazione Varaldo di Pietro ha ricevuto una targa di riconoscimento per il suo impegno nella promozione della città di Latina e dei valori sportivi a livello nazionale.

Un’iniziativa che, edizione dopo edizione, si conferma punto di riferimento per chi crede nello sport come strumento di crescita e inclusione sociale.