Latina, torna la rassegna culturale Lievito: la presentazione

A cinque anni dall’ultima edizione, Lievito torna a Latina. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, la rassegna culturale si ripresenta alla città con un nuovo ed eclettico cartellone di eventi, che si terranno dal 25 al 30 aprile nei luoghi simbolo del capoluogo pontino.

. Oltre trenta appuntamenti tra spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e degustazioni; una sezione scientifica con conferenze tematiche e “Lievito kids”, con laborat ori e attività creative dedicate ai più piccoli. Inizio scoppiettante con marching band tra le vie del centro e chiusura preziosa con l’ospite forse più atteso di questa edizione: il premio Nobel per la fisica 2021, Giorgio Parisi, sul palco del teatro D’Annunzio. Tutti gli eventi saranno gratuiti.

Ad organizzare il festival, la neocostituita associazione culturale “Lievito”, presieduta da Melia Mangano. La direzione artistica è sempre a cura di Renato Chiocca. «Lievito torna a Latina con una nuova associazione e una nuova organizzazione» sottolinea Mangano. «È una ripartenza importante, nata sotto la spinta della città. Un input arrivato da tanti cittadini, volontari, associazioni, imprenditori e partner privatiche si sono messi a disposizione impegnandosi in prima persona per far ripartire la rassegna culturale. Di fronte a questa mobilitazione non potevamo che rispondere in modo positivo».«Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, – le fa eco Chiocca – ancora una volta Lievito ci dà l’occasione di poter vivere nella nostra città le esperienze di chi da Latina è partito e di chi a Latina viene per la prima volta, con la stessa voglia di condividere».

Il comitato organizzatore ringrazia gli sponsor, senza i quali Lievito non sarebbe stato di nuovo possibile,la Guardia di Finanza e il comandante provinciale Giovanni Marchetti per l’ospitalità a Palazzo M, il Comune e la Provincia di Latina per il patrocinio.«Da sempre Lievito è finanziato dai privati. Ai partner consueti, quest’anno se ne sono aggiunti di nuovi. È proprio il loro sostegno generoso che consente l’ingresso libero e gratuito a tutti gli eventi in programma. Lievito è questo: una rassegna libera, nata dall’impegno collettivo di chi crede nella cultura quale strumento di partecipazione, inclusione e crescita».

Per l’evento conclusivo della rassegna, con protagonista il premio Nobel Giorgio Parisi, sono già aperte le prenotazioni su eventbrite.com al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/incontro-con-il-premio-nobel-giorgio-parisi-tickets-884286664217