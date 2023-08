Latina, torna la rassegna culturale nello storico quartiere Nicolosi

Ritorna “@tNicolosi”, la rassegna organizzata presso lo storico quartiere Nicolosi a Latina che, per il secondo anno, propone un cartellone di musica, arte, danza contemporanea, teatro di prosa e teatro di strada oltre ad una particolare attenzione a proposte dedicate ai bambini.

Dal 1 al 24 settembre 2023, nella piazzetta di Via Filippo Corridoni rimessa a nuovo, prenderanno corpo gli eventi organizzati dalle associazioni attive per il quartiere e nella città di Latina: Spazio culturale Nicolosi, Teatro Ragazzi, Lestra, Città Domani, L’angolo di Chirone hanno messo a disposizione passione e competenza grazie al sostegno della Fondazione Roma, dell’Ater e del Comune di Latina.

Tra i pezzi forti dell’edizione 2023 la presenza di Alessandro Bavari, tra i più importanti esponenti della Visual art mondiale, il musicista Ares Tavolazzi e l’attore Moni Ovadia.

“Rispetto allo scorso anno – spiegano gli organizzatori – si è scelto di “concentrare” gli appuntamenti nel mese di settembre in ragione di due elementi: la possibilità di utilizzare spazi che saranno appena rinnovati all’interno del quartiere e la convinzione che condensare tutte le attività possa essere un segnale maggiormente incisivo e porre in maniera ancora più forte il Nicolosi come “centro” della città di Latina. @tNicolosi rappresenta un nuovo paradigma, una scelta di bellezza, cultura e sociale. Una rivoluzione silenziosa, (ma non troppo)”.

GLI EVENTI

Si parte venerdì 1 settembre con la mostra” Le città invisibili” di Alessandro Bavari a partire dalle ore 19. L’evento sarà aperto tutti i giorni sino al 24 settembre dalle 17 alle 21. Artista prima classico (pittore, scultore, illustratore, musicista) poi digitale, Alessandro Bavari è negli ultimi anni diventato maestro anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale nelle sue declinazioni artistiche, campo nel quale è considerato uno dei maggiori esponenti mondiali.

Stessa data, a partire dalle 20e30, per “Ecce Robot”, spettacolo teatrale di e con Daniele Timpano. Un attore ricostruisce la trama di un vecchio cartone animato giapponese. Ispirato liberamente all’opera di Go Nagai (fra gli altri, Goldrake, Jeeg Robot, Space Robot, Jet Robot, Il Grande Mazinga, Mazinga Z) lo spettacolo ripercorre per frammenti l’immaginario eroico di una generazione cresciuta davanti alla TV nell’Italia delle stragi, del rapimento di Aldo Moro, delle Brigate Rosse, dell’ascesa di Silvio Berlusconi e delle sue televisioni. Daniele Timpano è stato vincitore del premio Ubu 2021.

Il 6 settembre, alle 17e30, sarà la volta della Festa dello sport: Esibizioni in Piazzetta, in collaborazione con le principali associazioni sportive di Latina, Pugilato, Surf Inclusivo, Basket Inclusivo, Zumba Inclusivo, Calcio Sociale, Thai Chi, Danza, Yoga,

Alle 20e 30 ci sarà “L’unione fa la forza”, spettacolo di teatro ragazzi prodotto dalla compagnia Opera Prima: si tratta di un’importante riflessione sull’importanza del rispetto dell’ambiente e convivenza civile su cui , fin da piccini, è possibile riflettere, per poi essere consapevoli di quello che è intorno a noi. Acqua, Terra, Aria, Fuoco: elementi che possono esistere l’uno grazie all’altro.

Il 7 settembre alle 19e30: “Festa del Doposcuola Nicolosi”, momento per presentare il nuovo programma 2023/24 dell’avamposto educativo a cura dell’Associazione “L’Angolo di Chirone” con musica, danze, giochi ed esibizione dei bambini e ragazzi del doposcuola. Con la partecipazione di The Factory Trio, di Ilaria, Giulia, Gennaro e Diego, della Piccola Orchestra Nicolosi composta dai genitori dei ragazzi del doposcuola.

Giovedì 14 settembre alle 20e30: concerto dell’Ensable corale D’altrocanto Nonostante Tutto, gruppo vocale femminile diretto da Paola Salvezza.

Venerdì 15 settembre alle ore 20 il concerto ‘Rock in the Casbah’ dei ‘Senza Benza’, storico gruppo di Latina, che vanta un album fatto a New York con Joey Ramone. Un ideale passaggio di testimone tra la band che ha fatto un pezzo di storia del punk-rock italiano anni ’90 e le nuove realtà.

Sabato 16 settembre alle 20e30 lo spettacolo di danza contemporanea ‘Istantanea on Bo We” di e con Maria Carpaneto. Danzatrice, coreografa, pedagoga, Maria Carpeneto insegna danza contemporanea a Milano. Uno spettacolo glam-rock & one man show… un tributo agli anni 70.

Martedì 19 settembre alle 20e30, ci sarà ‘Inquieti ma…illuminata’, serata di Musica e Poesia con Nino Bernardini (voce recitante), Marco Poeta (guitarra portuguesa) e Quirino Cifra (chitarra acustica)

Mercoledì 20 settembre alle 20e30: “Omaggio a Carlos Paredes”, concerto con Ares Tavolazzi, Marco Poeta, Daniele di Bonaventura, Adriano Taborro e con la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia. Uno stile affascinante rimette tutto in gioco, travolge completamente la tecnica chitarristica della mano destra pur rimanendo integro o balanço di Coimbra, armonizza e improvvisa su scale che vanno dal jazz al Cinquecento, alla musica popolare di Coimbra, alla ballata rinascimentale, alla semplice melodia del fado, al brano Movimento Perpetuo proiettato nel pieno del Mediterraneo.

Chiusura domenica 24 settembre alle ore 10 con “StraNicolosi”, corsa podistica, non agonistica, di 5 km. Una passeggiata, un omaggio ad un quartiere che rappresenta la storia della città, attraverso le sue strade e le sue corti. Poi una festa per celebrarne la bellezza e l’innata magia inclusiva ed accogliente. L’evento è realizzato in collaborazione con UISP Comitato Territoriale di Latina.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed attendono il pubblico in via Filippo Corridoni, 78 a Latina. Per info: www.spazioculturalenicolosi.it, info@spazioculturalenicolosi.it, whatsapp 3488929030