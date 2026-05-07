Latina, torna lo Street Food a Parco San Marco

Latina si prepara ad accogliere i sapori di tutto il mondo con l’International Street Food. L’evento farà tappa al Parco San Marco dal 15 al 17 maggio con ingresso gratuito e decine di stand dedicati alle specialità italiane e internazionali.

Per tre giorni sarà possibile assaggiare street food da diverse tradizioni culinarie, birre artigianali provenienti da microbirrifici italiani e stranieri, oltre a dolci tipici della tradione italiana e internazionale. Previsti anche stand con proposte gluten free, sia per il cibo che per la birra.

L’appuntamento aprirà venerdì 15 maggio dalle 18 alle 24, mentre sabato 16 e domenica 17 maggio gli stand resteranno aperti dalle 12 fino a mezzanotte.