Latina, torna “Padel in Piazza”: dal 4 al 26 luglio la città si veste di sport

Dal 4 al 26 luglio Piazza del Popolo ospiterà la seconda edizione di “Padel in Piazza – Latina 2026”, iniziativa che trasformerà il centro cittadino in un villaggio dedicato allo sport e all’intrattenimento.

Dopo il successo dello scorso anno, il progetto promosso da Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia insieme agli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI, proporrà tornei di padel, eventi speciali, attività per i più giovani e momenti di socialità aperti alla città. Previsti anche stand gastronomici e aree dedicate agli sponsor che sostengono la manifestazione.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà anche il “Burraco sotto le stelle”, torneo organizzato direttamente all’interno del campo da padel per ampliare il coinvolgimento del pubblico e creare occasioni di aggregazione per tutte le età.

“Padel in Piazza non è soltanto un torneo – spiega l’avvocato Emilio Cerci – ma un progetto che vuole riportare la città a vivere i propri spazi attraverso lo sport, la condivisione e la partecipazione. Lo scorso anno abbiamo visto famiglie, ragazzi, associazioni e appassionati riempire la piazza ogni sera. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, creando un evento capace di coinvolgere tutta Latina e di diventare un appuntamento fisso dell’estate cittadina. Anche quest’anno, tra l’altro, l’evento avrà anche una importante finalità solidale perchè una parte dell’incasso sarà devoluta all’Associazione Matteo Fabrizio – ODV, realtà molto attiva sul territorio pontino e impegnata nel sostegno all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in particolare ai reparti di Ematologia e Oncologia”.

Ampio spazio sarà riservato anche all’attività agonistica, con tornei maschili e femminili Gold e Silver, competizioni giovanili Under 12/14 e Under 16/18 e il Torneo delle Professioni. Le estrazioni dei gironi sono previste per domani e accompagneranno il percorso verso le fasi finali in Piazza del Popolo. Coinvolti anche altri circoli del territorio, tra cui Gisa Padel di Cisterna, Agora Padel e Latina Padel Club. Atteso inoltre il Torneo dei Calciatori, uno degli appuntamenti più seguiti della manifestazione, mentre ulteriori iniziative verranno annunciate nelle prossime settimane attraverso i canali social ufficiali dell’evento.