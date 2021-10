Latina torna subito indietro, sconfitta a Vibo Valentia

Non è bastata l’opera di persuasione in settimana da parte del tecnico Daniele Di Donato, che ha cercato di mettere in guardia i suoi da brutte sorprese, che puntualmente sono arrivate.

Brutto Latina, come è capitato di questi tempi, che fa strada e alla Vibonese, alla sua prima vittoria in campionato.

In sala stampa, si è presentato un adirato Marcello Di Giuseppe, che senza mezzi termini è arrivato al dunque: “Dobbiamo darci una svegliata, con questo atteggiamento non andiamo da nessuna parte. Siamo una squadra competitiva, ma non possiamo permetterci più partite simili”.

Il Latina dei giovani, il Latina partito in ritardo per via del ripescaggio, ma è il Latina che deve darsi una mossa perché il Campionato di Serie C, soprattutto il girone C, ha dimostrato la propria forza e l’indiscusso valore dei suoi interpreti: “Continueremo ad affrontare nomi altisonanti, siamo noi a dover cambiare in fretta” ha chiosato Di Giuseppe, rivolto come il resto della compagnia al turno infrasettimanale di mercoledì 20 ottobre, ore 21, quando al Francioni si presenterà il Catanzaro imbattuto e secondo della classe alle spalle del Bari.

Cronaca

In uno stadio “Luigi Razza” tra pochi intimi, tanto era l’interessa sugli spalti, il Latina è stato a lungo spettatore di un avversario con l’acqua alla gola che ha cercato di salvare la propria pelle e quella del tecnico Gaetano D’Agostino, nettunense d’azione.

Il vantaggio calabrese è determinato dalla sponda aerea di Sorrentino per l’inserimento di Golfo, lesto nel mettere dentro il pallone.

Nella ripresa mancano le idee a Latina, che va avanti per inerzia e rischia di subire il raddoppio con Spina, che viene fermato da Cardinali, ma che avrebbe fatto meglio a servire un più libero Sorrentino.

Eppure il gol sarebbe potuto arrivare, se Mengoni non avesse fatto la parata miracolosa su Carletti al sesto minuto di recupero. Giusto poco prima del raddoppio di Spina, al termine dell’inevitabile contropiede. Troppa gioia, che vale per il giocatore il secondo giallo e l’espulsione.