Latina, tornano “I Salotti Musicali” con la XII edizione

Al via la XII edizione de I Salotti Musicali – Summer Festival 2025 – all’insegna della tradizione ma con qualche novità. Luoghi suggestivi, artisti emergenti accanto a volti noti, un “salto” a Broadway e uno nell’antica Grecia; l’Associazione Culturale Eleomai, anche quest’anno propone un cartellone di tutto rispetto.

A partire da oggi 4 luglio con Flavio Boltro alla tromba in un trio jazz con Nicola Borrelli al basso ed Eugenio Raponi alla batteria, nella formula concerto-aperitivo nel roof garden dell’Hotel Europa. Per proseguire poi il 12 luglio al Circolo Cittadino con il concerto del giovane pianista Stefano Brizzi (vincitore di numerosi premi internazionali).

Fino ad approdare, sulle rive della suggestiva area del Lago di Fogliano dove potremo vivere il 25 luglio, in anteprima nazionale, la tragedia Antigone Non muore, in una nuova versione, dandole una possibilità di futuro, nel testo della drammaturga Elvira Bonocore e con la regia ed l’interpretazione dell’artista pontina di fama internazionale, Clara Galante.

Per chiudere poi il 31 luglio con CIAK, si danza! Un viaggio attraverso le note e le immagini dei più celebri film musicali, associando l’esecuzione dal vivo dei brani alla proiezione di un montaggio di scene su grande schermo con Tania Tuccinardi alla voce, Claudio Martelli al pianoforte, Gabriele Pezone direttore, insieme ad un ensemble di archi e un quartetto di sassofoni. Il tutto illustrato dallo storico del cinema Marco Grossi.

Info e programmi su www.isalottimusicali.it

Infoline 3384874115

Prevendita boxol.it