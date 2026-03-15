Latina tra i 141 Comuni italiani premiati “Plastic Free 2026”

Il Comune di Latina ha ricevuto il riconoscimento “Plastic Free 2026”, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dell’inquinamento da plastica. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Olimpico di Roma e ha coinvolto 141 Comuni italiani.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, presente su delega del sindaco Matilde Celentano.

“Il riconoscimento ottenuto per il secondo anno consecutivo, – ha commentato l’assessore Addonizio, reduce dell’evento – dimostra le buone pratiche ambientali e le politiche adottate a favore della sostenibilità. Nel corso l’anno abbiamo partecipato a tutti gli appuntamenti dedicati alla rimozione delle plastiche dalle nostre spiagge e lungo i canali del territorio, con la partecipazione di numerosi cittadini, sensibilizzando anche gli studenti sulla tematica. La cerimonia di oggi si è svolta con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale, a testimonianza dell’attenzione e del riconoscimento istituzionale verso l’impegno nella riduzione delle plastiche dall’ambiente e per la promozione e divulgazione delle buone pratiche”.