Latina, tra prudenza e fiducia: i pareri di Bruno e Condò sul calendario

Il girone C della Serie C 2025/26 ha ormai preso forma, con la delineazione del calendario e, dunque, dei futuri impegni del Latina Calcio.

La squadra di Bruno farà il proprio esordio domenica 24 agosto al Francioni contro l’Atalanta Under 23. Un inizio subito intenso ma da affrontare con serenità e fiducia, come sottolineato dalle parole dell’allenatore nerazzurro Alessandro Bruno e del direttore sportivo Luigi Condò.

“Inizio complicato, affronteremo squadre che si sono rinforzate molto – afferma mister Bruno – L’Atalanta Under 23 ha fatto un ottimo campionato lo scorso anno e sarà una certezza anche in questa stagione. Il Trapani, nonostante un’annata particolare, ha alzato il livello della rosa. Sappiamo che ci aspetta un avvio impegnativo, ma da parte nostra c’è fiducia e serenità. Continueremo a lavorare con intensità attraverso i prossimi test per farci trovare pronti. Serviranno fiducia e positività, perché sarà un campionato duro e molto competitivo.”

Luigi Condò, diesse dei nerazzurri, sulla falsa riga del mister, parla così del calendario: “Il calendario è relativo, prima o poi tutte le squadre vanno affrontate. La prima sarà già molto difficile, incontriamo una formazione ben strutturata e con esperienza, nonostante il cambio di girone. Tutte, però, saranno molto dure. Giudicare oggi è poco realistico, ma si gioca e basta: sarà una partenza tosta, ma faremo il massimo per farci trovare pronti.”