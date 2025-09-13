Latina, tracce di amianto all’I.C. Torquato Tasso: verso la chiusura precauzionale

All’alba del nuovo anno scolastico, cresce la preoccupazione attorno all’Istituto Comprensivo Torquato Tasso, per il quale si procederà – con molta probabilità – verso la chiusura precauzionale.

Il motivo – come riporta anche il quotidiano Latina Oggi – sta nel rinvenimento di tracce di amianto nella colla utilizzata per la vecchia pavimentazione risalente agli anni ’80.

Dopo le prime verifiche, è stato constatato come non vi sia effettivamente un pericolo immediato, ma l’amministrazione comunale provvederà ad una chiusura per poter garantire maggiore sicurezza a studenti, insegnanti e ai vari collaboratori della scuola.