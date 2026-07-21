Latina, tracima acqua dalla fontana di Piazza del Popolo

L’acqua della fontana di Piazza del Popolo è tracimata dopo la mezzanotte di ieri, per effetto di un guasto al galleggiante.

Tra l’ilarità dei presenti, pronti immediatamente ad impugnare i telefoni per documentare il tutto, si è creato un vero e proprio acquitrino nella zona intorno al marmo della fontana.

Sono intervenuti i vigili del Fuoco, su segnalazione della Guardia Giurata del Comune di Latina, che hanno provveduto a chiudere una valvola, in attesa di un intervento successivo per ripristinare il funzionamento corretto della struttura e delle tubazioni, recentemente oggetto di ammodernamento.