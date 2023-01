“Napoli, versi e musica” è uno spettacolo sull’umorismo nella canzone napoletana, che si svolgerà presso il teatro San Francesco di Latina sabato 28 alle ore 20. La canzone napoletana è fatta prima di poesia e poi di musica in quanto il testo poetico veniva composto prima di quello musicale. Oltre alla esecuzione di brani dal vivo, verranno recitate poesie e brevi scenette tratte dai lavori di Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo de Filippo. I brani musicali sono di autori classici come Amando Gill, Raffaele Viviani, Eduardo Nicolardi, Salvatore Gambardella, Cioffi e Pisano, resi famosi dalle interpretazioni di Roberto Murolo, Vittorio Marsiglia, Nino Taranto, Gegè Di Giacomo.

Gli argomenti dello spettacolo si basano sul Cafè Chantant, sulla figura del guappo, i Posteggiatori, la macchietta, fino ad arrivare agli attuali “tamarri”. I brani sono tutti di carattere umoristico dagli inizi del 1900 fino ai nostri giorni, ed alcuni sono presentati in recitativo-cantata tipica del teatro di varietà, in altri viene richiesta la partecipazione del pubblico nelle risposte al testo musicale. La durata dello spettacolo è di circa un’ora e mezza senza intervallo, e parteciperanno due musicisti su pianoforte e chitarra con voce, e due attori uomo e donna. Per il pubblico in retropalco, scorreranno sullo schermo foto e video dei brani suonati, gli autori e le parti recitate.