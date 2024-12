Latina: trafficante di droga condannato, arriva anche la confisca dei beni

Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, coadiuvato nella fase esecutiva dal locale Comando Stazione Carabinieri, ha dato esecuzione ad un decreto di applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e della confisca emesso dalla Sezione III Penale, Sezione specializzata – Misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma per Fabio Nalin, 53enne di Latina.

Il provvedimento scaturisce dalla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma-Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dell’uomo, condannato per traffico di stupefacenti dal Tribunale di Latina e ritenuto soggetto socialmente pericoloso generico e con un patrimonio riconducibile alle attività illecite da lui condotte.

Gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Roma, sono stati sviluppati dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa, nel maggio 2023, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di 4 persone gravemente indiziate, e facenti parte, unitamente ad altri 7 soggetti, di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per questo è stata comminata la confisca dei beni mobili registrati e vari conti correnti, riconducibili al 53 enne pontino, già sottoposti a sequestro anticipato dallo scorso febbraio e l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni 3.