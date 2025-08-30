Latina, tragedia di via Don Luigi Sturzo: il dolore del sindaco Celentano

Una città sconvolta dalla morte di una ragazza di soli 17 anni. È il dramma avvenuto ieri in via Don Luigi Sturzo, dove l’adolescente è precipitata dal quinto piano di un palazzo. Soccorsa in condizioni gravissime, è deceduta nella notte a causa delle ferite riportate.

Sulla vicenda è intervenuta il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha espresso pubblicamente il cordoglio dell’amministrazione comunale e l’abbraccio alla famiglia della giovane:

“Sono profondamente scossa e addolorata per la tragedia di via Don Luigi Sturzo. La giovane vita spezzata, che si stava affacciando al futuro, lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e, in particolar modo, nella sua famiglia, a cui va il più sincero e commosso cordoglio dell’amministrazione comunale. Non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo in questo momento.

La morte di un minorenne impone sempre momenti di riflessione, come comunità e come istituzioni, nella consapevolezza che ogni giovane ha un valore inestimabile e che il nostro compito è quello di sostenerlo nel suo percorso di vita e di crescita.

Oggi ci stringiamo attorno a chi sta vivendo il più doloroso lutto, qual è la perdita di una figlia”.

Una tragedia che scuote profondamente Latina, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi.