Latina: travolge un ciclista e scappa, denunciato 18enne

Ha investito un ciclista facendolo rovinare pesantemente sull’asfalto e, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha premuto l’acceleratore e si è dato alla fuga. L’episodio, avvenuto lungo via Acque Alte, vede come protagonista un ragazzo di 18 anni residente a Cisterna di Latina. Il giovane, colto probabilmente dal rimorso, è ritornato sul luogo dell’incidente solo in un secondo momento, accompagnato dai propri genitori. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso stradale da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina, mentre la vittima, un uomo del posto di 56 anni, è stata trasportata d’urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo a causa delle lesioni riportate.

Un fatto che si inserisce in una più ampia e intensa attività di controllo del territorio pianificata dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che negli ultimi giorni ha interessato sia i centri urbani sia le aree a maggiore vocazione turistica della provincia per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Nell’ambito dello stesso servizio, i militari dell’Arma hanno fermato a Latina per un normale controllo stradale un uomo di 38 anni del posto, già noto alle forze di polizia, che viaggiava a bordo di un’auto a noleggio. L’atteggiamento dell’uomo ha spinto i militari a perquisire il veicolo, all’interno del quale è stato scoperto e sequestrato un bastone in ferro nascosto nel portabagagli, costando al conducente una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere.

A Sermoneta invece i carabinieri sono intervenuti su segnalazione della Polizia Locale per sedare una violenta lite in strada tra due persone. All’arrivo dei militari, nel tentativo di riportare la situazione alla calma, uno dei contendenti, un trentacinquenne del posto già noto alle forze dell’ordine, ha reagito aggredendo e minacciando gli uomini in divisa, strattonandoli ripetutamente. L’uomo è stato bloccato e deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.