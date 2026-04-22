Latina, travolge un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada

Ore di ansia per un 65enne di Latina, attualmente ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti, dopo essere stato travolto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile, da un’auto che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18:30 nella rotatoria del sottopasso della Pontina, all’altezza dello svincolo per viale Le Corbusier. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dal nucleo infortunistica stradale della polizia locale, Il ciclista stava procedendo dai quartieri Q4-Q5 verso il centro città.

L’auto, in fase di sorpasso all’interno della rotatoria, ha urtato lateralmente l’uomo.

Il 65enne è stato trascinato per diversi metri violentemente a terra, impattando con il volto sull’asfalto.

Mentre l’ambulanza trasportava d’urgenza il ferito in ospedale a causa delle gravi lesioni e delle contusioni riportate, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato i rilievi tecnici. Sul luogo dell’impatto sono stati rinvenuti frammenti e tracce del veicolo che potrebbero rivelarsi decisivi.