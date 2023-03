Latina travolgente al Menti, cala il tris alla Juve Stabia

Il Latina torna alla vittoria con grande stile per 3-1 contro la Juve Stabia allo stadio Menti. Il primo quarto d’ora di gioco molto equilibrato, con la Juve Stabia che controlla maggiormente il possesso, mentre il Latina agisce di contropiede puntando sulle fasce con Sannipoli e Carissoni.

La prima grande occasione del match arriva al 20’ con la Juve Stabia che con Gerbo tutto solo dentro l’area di rigore termina di poco sul fondo.

Il primo gol arriva dal Latina al minuto 28, che dopo uno schema perfetto su calcio di punizione, Calabrese che insacca per la rete dello 0-1 su ribattuta.

I padroni di casa ripartono a ritmi alti nel secondo tempo, ed i nerazzurri trovano la rete del raddoppio su un’ottima azione sulla destra di Di Livio che mette al centro dell’area un pallone pericolosissimo per Ganz che insacca da due passi.

La grande giornata offensiva del Latina non rallenta ed al 70’ trova la rete del 3-0 su azione di Ganz che libera alla perfezione Carissoni che all’interno dell’area di rigore serve il più facile dei palloni a Riccardi che infila la terza rete pontina.

Al minuto 80 la Juve Stabia rientra in partita con la zampata di Carbone che supera in uscita Tonti. L’incontro termina per 1-3 al Monti tra Juve Stabia e Latina, con un successo importantissimo per il Latina contro un avversario diretto alla corsa play off.