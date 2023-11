E’ morto sul colpo dopo l’impatto con un Fiat Doblò, mentre era in sella della sua bicicletta. La tragedia si è consumata questa mattina in via del Pantanello, a Borgo Sabotino, a Latina, dove a perdere la vita è stato il 60enne Sandro Crozzoletto, a poca distanza da casa sua, dove era appena uscito sulla sua due ruote. A travolgerlo il mezzo guidato da un 56enne anche lui residente nel borgo alle porte del capoluogo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti sul posto.