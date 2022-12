Latina travolto dal Foggia, il peggior congedo dal pubblico del Francioni

Male il Latina. Anzi malissimo. Il Latina gioca una non partita e sprofonda sotto il peso dei cinque gol del Foggia. Un bruttissimo congedo dal pubblico prima della sosta. Forte il Foggia, ma si registra un passo indietro terrificante per la squadra di Di Donato, che avrà tutto il tempo per riflettere sulla partirà, chiusa in anticipo dal cartellino rosso.

Un illusorio avvio, di undici pimpante e veloce nel palleggio, ha lasciato ben presto spazio all’ amnesia più totale, che si materializza al 6′ sull’imcomprensione tra Cardinali in uscita e Giorgini, beffato da Ogunseye.

Con estrema facilità è arrivato il secondo gol, due colpi di testa consecutivi in area piccola, quello di Garattoni è quello che conta. Il sinistro di Tessiore al 20′, respinto da Nobile è un lampo nella notte più nera, in cui al 33′ Peralta disegna la palla dello 0-3, firmato da Di Noia, che entra in area senza trovare la minima opposizione.

Un barlume di speranza sul rigore, che al 10′ della ripresa Carletto si procura e trasforma di giustezza. Ma dopo 3 minuti su angolo Giorgini atterra Scaccia, espulsione e rigore, che Petermann non sbaglia. Al 27′ anche Di Donato viene espulso, pagando le proteste collettive per un fuorigioco non fischiato agli ospiti.

Ultimo episodio all’ultimo secondo, la punizione di Costa incontra la deviazione della barriera, che spiazza un Cardinali un po’ statico e vale l’1-5.

Latina-Foggia 1-5

Latina Calcio 1932: Cardinali, Giorgini, Sannipoli, Tessiore, Barberini (1’st Amadio), Bordin (13’ Di Mino), And. Esposito, Fabrizi (1’st Carletti), Riccardi, Cortinovis, Margiotta (21’st Celli). A disp. Giannini, Ant. Esposito, Rosseti, De Santis, Nori. All. Di Donato

Foggia Calcio: Nobile, Garattoni (27’st Nicolao), Rizzo, Schenetti, Ogunseye (27’st D’Ursi), Peralta (35’st Iacoponi), Sciacca, Leo, Petermann (35’st Frigerio), Di Noia (35’st Odjer), Costa. A disp. Illuzzi, Domingo, Papazov, Markic, Peschetola, Battimelli, Tonin. All. Gallo

Marcatori: 6’ Ogunseye (F), 19’ Garattoni (F), 33’ Di Noia (F), 10’st Carletti (L, rig.) , 15’st Petermann (F, rig.), 48’st Costa (F)

Arbitro: Adalberto Fiero di Napoli, 1° Assistente Lorenzo Giuggioli di Grosseto, 2° Assistente Giorgio Ravera di Lodi, 4° Uomo Domenico Castellone di Napoli

Note: espulsi al 13’st Giorgini per fallo da ultimo uomo, al 30’st Di Donato per proteste. Ammoniti Tessiore, Ogunseye. Angoli: 2-7. Recupero: 0’pt, 3’st . Note: 1596 spettatori di cui 481 abbonati e 188 ospiti