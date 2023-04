Un’altra tragedia della strada si è consumata a Latina poco prima di mezzogiorno nella mattinata di oggi. Un uomo è stato travolto da un furgone sulla Pontina, all’altezza di Borgo Isonzo. La vittima procedeva a piedi ed è stato ucciso dalla forza dello scontro. Per lui, la cui identità è in fase di accertamento, inutili i soccorsi del personale del 118 accorso sul posto. Per consentire i rilevamenti è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma.