Un anziano di 77 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva una rotatoria in sella alla sua bicicletta elettrica, con il proprio cane sistemato nel cestino anteriore. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18, all’altezza dell’incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Parigi.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, l’uomo stava uscendo dal sottopasso che collega il quartiere centrale alla periferia e si stava immettendo nella rotatoria, quando una vettura, una Fiat Panda condotta da una donna di 82 anni proveniente da via Leonardo Da Vinci, lo ha colpito lateralmente. L’impatto ha scaraventato sia il ciclista che il cane sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: il pensionato, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino, dove è attualmente sotto osservazione. Il cane, fortunatamente illeso, è stato affidato ai familiari dell’uomo.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi necessari e regolato il traffico, particolarmente intenso in quell’orario, per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le responsabilità e verificare il rispetto delle norme di precedenza nella rotatoria