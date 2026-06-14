Latina, travolto in scooter: Cristiano Cordoma muore a 19 anni

Non ce l’ha fatta Cristiano Maria Cordoma. Il ragazzo di 19 anni, travolto in scooter una settimana fa in pieno centro a Latina, è deceduto oggi all’ospedale San Camillo di Roma.

Il giovane era stato trasferito d’urgenza nella Capitale subito dopo l’incidente a causa delle gravissime lesioni riportate, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Studente stimato del liceo scientifico “G.B. Grassi” e talentuoso calciatore, lo scorso anno al Pontedera, Cristiano tra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità. Un futuro spezzato che lascia un’intera comunità nel dolore. Nell’incidente è rimasta ferita anche la fidanzata coetanea, fortunatamente in modo meno grave.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica scorsi, all’incrocio tra via Pio VI e via IV Novembre. Secondo quanto ricostruito, una vettura guidata da un ragazzo di 23 anni non avrebbe rispettato la precedenza, centrando in pieno lo scooter su cui viaggiava la giovane coppia.

Dopo il violentissimo impatto, l’automobilista era fuggito senza prestare soccorso, lasciando i due ragazzi a terra. La sua fuga è durata tuttavia pochissimo: pressato dalle indagini serrate della Squadra Volante, che aveva già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina, il 23enne si è costituito la mattina seguente in Questura.

L’iniziale accusa di omissione di soccorso e lesioni stradali si è ora trasformata nella gravissima imputazione di omicidio stradale.

Latina si stringe attorno alla famiglia di Cristiano, ai compagni di scuola e agli amici di sempre, sconvolti da una perdita assurda e dolorosa.

Queste le parole della sindaca Matilde Celentano

:“La notizia della morte di Cristiano Maria Cordoma ci addolora profondamente e lascia sgomenta l’intera comunità di Latina. Un ragazzo di appena 19 anni, con una vita davanti, strappato all’affetto della sua famiglia, dei suoi amici, dei compagni di scuola e di tutti coloro che gli volevano bene.

A nome dell’amministrazione comunale e della città di Latina esprimo il più sincero e sentito cordoglio ai genitori, ai familiari e alla fidanzata, che in queste ore stanno vivendo un dolore immenso. Ci stringiamo a loro con affetto e partecipazione.

Cristiano era un giovane studente e sportivo, impegnato nel suo percorso di crescita e pronto ad affrontare un traguardo importante come l’esame di maturità. La sua scomparsa rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità cittadina.

In questo momento di lutto, il pensiero di tutti noi va a lui e ai suoi cari. Latina si raccoglie nel silenzio e nel rispetto, condividendo il dolore di una perdita che colpisce l’intera città”.