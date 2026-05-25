Latina, tre milioni per i centri anziani: pronto il piano d’azione

Tre milioni di euro per rimettere in sicurezza e restituire piena agibilità ai centri anziani del territorio di Latina. È il piano illustrato oggi nel corso di un incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle dieci strutture cittadine, convocati negli uffici dei Servizi sociali del Comune.

Al tavolo erano presenti il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici e Manutenzioni, l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Galardo, i tecnici comunali e i presidenti dei centri anziani Vittorio Veneto, Borgo Bainsizza, Borgo Grappa, Borgo Podgora-Borgo Carso, Nuova Latina, Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo Isonzo e Borgo San Michele.

Nel corso dell’incontro è stato definito il cronoprogramma degli interventi, finanziati attraverso fondi Fesr 2021-2027. Le progettazioni partiranno entro la fine di giugno, mentre in autunno verranno pubblicati i bandi per l’assegnazione dei lavori.

«Questa operazione ci permetterà di riqualificare, mettere in sicurezza e ammodernare locali che rappresentano punti di riferimento fondamentali per la socialità e il benessere della terza età» ha spiegato Carnevale. «I centri anziani sono il cuore pulsante dei quartieri e con questo investimento andremo a risolvere problematiche strutturali attese da anni».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Galardo, che ha parlato di «un percorso finalmente chiaro e definito». «Per la prima volta i referenti dei centri hanno ricevuto un cronoprogramma preciso per le ristrutturazioni. Garantire spazi sicuri, accoglienti e funzionali ai nostri anziani è una priorità assoluta».