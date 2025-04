Latina, tre punti d’oro a Picerno: salvezza ad un passo

Il Latina vince a Picerno in una partita sporca e conquista 3 punti fondamentali per la salvezza che ora è veramente ad un passo. Alla squadra nerazzurra infatti manca davvero poco: in caso di sconfitta della Casertana, basterebbe un solo punto per la matematica certezza. Intanto oggi si festeggia, con la prima vittoria in panchina per mister Bruno e un successo pesantissimo.

La cronaca

La gara si sblocca subito grazie all’ex di giornata Ciko, che al 2’ prende palla sulla sinistra, rientra sul destro e batte Merelli con una conclusione precisa. Il Latina prende fiducia, mentre il Picerno fatica a creare occasioni nitide. Alla mezz’ora ci prova Ndoj su punizione dai 25 metri, ma Merelli blocca senza problemi.

L’episodio che fa discutere arriva al 39’, quando i padroni di casa protestano per un contatto in area tra Rapisarda e Maiorino, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste del pubblico. Poco dopo, al 45’, la gara cambia volto: Merelli stende Ekuban lanciato a rete fuori dall’area e rimedia il rosso diretto.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, il Picerno prova a reagire. Il Latina resta compatto e sfrutta al meglio una ripartenza al 66’: Riccardi recupera palla e lancia Bocic che, a tu per tu con il portiere, firma il raddoppio.

Il match si riapre nel primo dei cinque minuti di recupero, quando Bernardotto trasforma un rigore conquistato da Petito dopo un fallo di Berman. Ma non basta: finisce 1-2, il Latina sorride e vede la salvezza sempre più vicina.

Ora i nerazzurri non devono far altro che attendere la gara di domani della Casertana, sempre in Lucania, a Potenza e sperare in un risultato negativo dei campani. Poi la salvezza in quel caso potrebbe arrivare matematicamente sabato prossimo al Francioni, dove arriverà proprio il Potenza. In caso di risultato positivo, si potrebbe conquistare la salvezza matematica in una stagione che pareva sempre più buia e che lo rimane per un certo verso, dato il campionato travagliato. Sicuramente qualcuno si dovrà assumere le responsabilità di tutto ciò, ma ora la cosa importante è pensare alla fine di questa stagione con la consapevolezza che in futuro si dovrà fare di più.

Il tabellino

AZ Picerno 1 – 2 Latina Calcio 1932

AZ Picerno: Merelli, Pagliai, Franco, Maiorino (76’ Volpicelli), Esposito (58’ Bernardotto), Manetta, Papini (58’ Petito), Guerra, Maselli, Graziani (76’ Palazzino), Cardoni (46’pt Summa). ALL. TOMEI. A DISP: Sperlonga, Nicoletti, Seck, Energe, Garcia, Flocco, Djibril, Salvo, De Ciancio, Pellegrino.

Latina Calcio 1932: Zacchi, Rapisarda, Ciko (62’ Zuppel), Ndoj (51’ Ercolano), Riccardi (79’ Saccani) , Crecco, Marenco, Berman, Petermann (79’ Gatto), Ekuban (62’ Bocic), Improta. ALL. BRUNO. A DISP: Pannozzo, Basti, Mastroianni, Cittadino, Polletta, Scravaglieri, Ciciretti.

Arbitro dell’incontro: Dorillo Nicolò di Torino.

Assistenti: Di Meo Nicola di Nichelino e Chianese Luca di Napoli.

Quarto uomo: Spera Antonio di Barletta.

Marcatori: 2’ Ciko (L), 66’ Bocic (L), 92’ Bernardotto rig. (P)

Ammoniti: 34’ Petermann (L), 39’ Graziani (P), 54’ Papini (P), 71’ Crecco (L), 74’ Zuppel (L), 75’ Maselli (P), 76’ Saccani (L), 86’ Volpicelli (P), 91’ Berman (L), 93’ Zacchi (L)

Espulsi: 45’ Merelli (P)

Recuperi: 2’pt, 5’st

Angoli: Picerno 2 – 1 Latina

Spettatori: 641