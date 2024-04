Latina, tre rumeni arrestati: shopping di lusso senza pagare

Tre individui di nazionalità rumena, residenti a Latina, sono stati arrestati sabato scorso per furto aggravato in concorso dopo aver rubato 51 articoli di abbigliamento da un rinomato negozio dell’Outlet di Valmontone. L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Valmontone, con il supporto dei militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, ha portato all’arresto di un 40enne, un 25enne e un 32enne, di cui due già con precedenti penali. I sospettati avevano occultato gli indumenti nelle borse e alcuni li indossavano stratificati per eludere i controlli antitaccheggio e del personale di vendita, ma la sicurezza interna del negozio ha notato il loro comportamento sospetto e ha allertato i Carabinieri. I ladri sono stati seguiti fino all’auto, dove sono stati poi bloccati dagli agenti. La merce recuperata, del valore di oltre 5000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari. I tre cittadini rumeni sono stati processati in tribunale a Velletri e l’arresto è stato convalidato, con l’applicazione della misura cautelare che prevede il divieto di ritorno nel Comune di Valmontone.