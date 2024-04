Latina, tre tunisini inseguono altrettante ragazze: denunciati

Tre giovani tunisini hanno causato paura ieri mattina a tre ragazze, di cui una minorenne, a Latina, in pieno centro, zona via Don Morosini. Inizialmente, hanno cercato di avvicinarle, poi le hanno rincorse quando le ragazze hanno tentato di sfuggire. Le giovani sono riuscite a rifugiarsi nel bagno di un bar, mentre i tunisini hanno continuato a cercare di avvicinarle e hanno minacciato la titolare del locale. La situazione è stata risolta dall’intervento della Polizia Locale, che ha portato via i tre per identificarli e denunciarli in stato di libertà per violenza privata.

Gli eventi si sono verificati intorno alle 11 di ieri mattina, quando il gruppo di ragazze è stato importunato dai tre stranieri, noti alle forze dell’ordine, di cui uno con precedenti penali e un decreto di espulsione non ancora eseguito. I tunisini, già segnalati per possesso di droga il giorno prima, si sono avvicinati alle ragazze in maniera sospetta, alimentando le loro paure.

Le ragazze si sono rifugiate in un bar, ma i tunisini hanno tentato di aprirne la porta e hanno minacciato l’esercente. L’intervento della Polizia Locale ha risolto la situazione, portando via i tre per le procedure di identificazione e denuncia.