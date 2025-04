Il Lazio e soprattutto la città di Latina trionfano ancora nel concorso a premi di martedì del SuperEnalotto: il bar Marocco in via Litoranea 6 è stato teatro dell’enorme vincita di un cittadino pontino, che porta a casa più di 43mila euro.

Come riporta Agipronews, l’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 3 aprile riparte da 14,3 milioni di euro.