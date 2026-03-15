Latina trionfa in TV: Barbara Malori è la regina del Balloon Artist Game Show

C’è tutto il talento e la determinazione di Latina sul gradino più alto del podio del Balloon Artist Game Show. La seconda edizione del fortunato format televisivo in onda su Lazio Tv ha decretato la sua vincitrice: è Barbara Malori, artista pontina che ha incantato pubblico e giuria con sculture di palloncini capaci di sfidare l’immaginazione.

Il programma non è stato solo uno spettacolo di intrattenimento, ma una vera e propria competizione artistica che ha visto sfidarsi 18 concorrenti da tutta Italia. Tra prove tecniche di face painting e complesse sfide di balloon art, Barbara Malori ha saputo distinguersi puntata dopo puntata, arrivando alla finalissima di giovedì scorso con un bagaglio di tecnica e capacità scenica fuori dal comune.

A giudicare le opere, oltre alla giuria tecnica, era presente come special guest la nota esperta Martina Ferrara, che ha assistito alla trasformazione di semplici materiali in vere e proprie installazioni artistiche.

Al momento della proclamazione, l’emozione della professionista di Latina è stata incontenibile. Barbara Malori ha voluto dedicare il premio al valore del lavoro artigiano e alla dedizione che si nasconde dietro ogni sua opera:

“Ci sono momenti che ripagano ogni sacrificio, ogni notte a creare, ogni palloncino modellato con passione. Oggi porto a casa il primo posto al Balloon Artist Game Show. Un’emozione enorme che mi ricorda perché amo così tanto questo lavoro. Dietro ogni mio allestimento non ci sono solo palloncini: ci sono cuore, creatività e tanta determinazione”.

La vittoria della Malori accende i riflettori su un settore in forte crescita. La Balloon Art, infatti, si è evoluta negli ultimi anni da semplice intrattenimento per bambini a disciplina scenografica d’alto livello, fondamentale per grandi eventi e installazioni di design.

Per Latina, questo traguardo rappresenta un vanto nel panorama creativo nazionale, confermando come lo studio e la fantasia possano trasformare una passione in un’eccellenza riconosciuta. Per Barbara, invece, questo primo posto non è che un nuovo, entusiasmante punto di partenza.