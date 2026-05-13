Latina trionfa nella robotica, il Marconi vince la e.DO Cup 2026

Da Latina al tetto d’Italia, il team di studenti dell’IIS G. Marconi ha conquistato il primo posto nell’edizione 2026 della e.DO Cup, competizione nazionale dedicata alla robotica industriale promossa da Comau insieme a Scuola di Robotica e CampuStore.

La finale si è svolta il 6 maggio nella sede di Comau e ha visto sfidarsi squadre provenienti da scuole superiori e ITS di tutta Italia nella programmazione di un vero braccio robotico e.DO. Gli studenti dell’istituto pontino si sono distinti per competenze tecniche, capacità di programmazione e spirito di squadra, portando a Latina un risultato di grande prestigio nel settore della formazione STEM.

La e.DO Cup è un percorso educativo che combina formazione avanzata e competizione pratica, con esercitazioni progressive tra simulazioni digitali e utilizzo di tecnologie reali. Durante il progetto, studenti e docenti hanno partecipato anche a webinar certificati tenuti dagli esperti di Comau, approfondendo competenze legate alla robotica industriale e all’innovazione tecnologica.

Grazie alla vittoria, l’istituto IIS G. Marconi riceverà una stazione robotica e.DO, che consentirà agli studenti di continuare a formarsi su strumenti all’avanguardia e di sviluppare ulteriormente competenze nel campo della robotica e dell’automazione.