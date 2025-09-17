Latina, Tripodi rilancia: “Foce Verde opera strategica per turismo ed economia”

Il Porto di Foce Verde torna al centro del dibattito politico regionale. Il consigliere di Forza Italia, Orlando Angelo Tripodi, ha presentato un Ordine del Giorno collegato alla Proposta di Deliberazione n. 19 della Giunta Regionale sul Piano dei porti di interesse economico del Lazio. Il documento, approvato all’unanimità, impegna la Regione e l’assessore alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli, a inserire lo scalo turistico di Latina nel Piano dei Porti e ad avviare subito la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica, passaggio indispensabile per la realizzazione.

Un’opera che affonda le radici nel passato e che già l’amministrazione Zaccheo aveva sostenuto come volano di rilancio turistico ed economico della città. “Da anni – spiega Tripodi – Latina e l’intero litorale chiedono la riqualificazione di Foce Verde. Un porto moderno e sostenibile garantirebbe sicurezza alla navigazione e benefici tangibili per turismo ed economia locale”.

Il consigliere ha ricordato che già nel 2007 la Regione aveva siglato un protocollo d’intesa con il Comune e che nel 2016 l’approdo era stato incluso nel Piano regionale dei porti. “L’area è degradata e priva di particolari elementi naturalistici – aggiunge –: la sua trasformazione restituirebbe dignità al territorio senza compromettere l’equilibrio ambientale delle dune”.

Il tema sarà discusso domani a Latina in un incontro pubblico con istituzioni e cittadini. “Mi auguro – conclude Tripodi – che la Regione si muova con rapidità per offrire a Latina una prospettiva di sviluppo concreta e duratura”.