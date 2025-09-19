Latina, trovata morta in una pozza di sangue a Campo Boario

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita immersa in una pozza di sangue all’interno della sua casa di via Muzio Scevola, a Campo Boario. A dare l’allarme questa mattina è stata la sua badante che si è trovata davanti il cadavere della signora. Immediato l’intervento del 118, ma solo per constatare il decesso, mentre la Squadra Mobile della Questura di Latina si è messa immediatamente al lavoro per le rilevazioni del caso, delimitando l’area e raccogliendo elementi per chiarire quanto può essere accaduto. L’ipotesi che si fa strada è quella di un omicidio, visto che la casa della donna è stata messa a soqquadro. Sul posto anche il medico legale Maria Cristina Setacci.