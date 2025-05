Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Latina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, di origine tunisina e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di monitoraggio nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio, i militari hanno sottoposto a controllo il 38enne. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, suddivisi in 15 dosi confezionate in involucri di cellophane termosaldati, oltre a 460 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, sia quantitative che qualitative, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Latina, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, prevista per la giornata di domani. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.