Latina, truffa col finto viaggio: denunciata una 31enne campana

Un’offerta imperdibile per un viaggio all’estero postata sui social, un contatto telefonico per definire i dettagli e poi il buio. È finita nei guai una 31enne residente in provincia di Caserta, denunciata dai carabinieri della Stazione di Latina per aver messo in piedi una truffa ai danni di una donna del capoluogo pontino.

La vicenda ha preso il via dalla denuncia di una 41enne di Latina, attratta da un annuncio particolarmente vantaggioso apparso su una nota piattaforma social. Convinta della bontà dell’affare, la vittima ha contattato l’inserzionista e, come pattuito, ha versato un acconto di 400 euro tramite bonifico istantaneo per bloccare la prenotazione.

Tuttavia, incassato il denaro, la truffatrice ha fatto perdere le proprie tracce. Ha interrotto bruscamente ogni comunicazione e si è resa irreperibile, lasciando la vittima senza viaggio e senza soldi.

Grazie alle indagini lampo condotte dai militari dell’Arma, è stato possibile risalire in breve tempo all’identità della 31enne, già nota alle forze di polizia per precedenti specifici. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.