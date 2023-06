Ha distrutto le auto in sosta e poi si è scagliato contro i passanti senza alcun motivo. Un raptus di follia che si è poi riversato sui poliziotti che sono intervenuti dopo le chiamate di soccorso dei cittadini di via Corridoni, in pieno centro a Latina. Come riportato da Latina Oggi, l’uomo arrestato è un tunisino non nuovo a questo tipo di episodi. E’ finito in manette già altre tre volte ed è clandestino. Non può essere espatriato per via dei tanti processi pendenti.