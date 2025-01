Latina-Turris, Boscaglia: “Avversario ostico. Mercato? Prenderemo un under”

Il Latina Calcio di Roberto Boscaglia si prepara ad affrontare la Turris, per quella che sarà sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie C Now. Dopo aver battuto un Taranto molto rimaneggiato per 3-1, i nerazzurri tornano subito di scena al Francioni, per tentare di racimolare il secondo risultato utile di fila di queste prime settimane del 2025.

Alla vigilia del match contro la squadra campana si è prestato, ai microfoni dei giornalisti, il tecnico del Latina, Roberto Boscaglia:

“Abbiamo avuto problemi anche con il Taranto, quella partita ci ha insegnato molto e vogliamo cercare di fare bene anche contro un avversario del genere. Hanno giocatori importantissimi che non devo nemmeno presentare, le insidie saranno tante ma dobbiamo fare la nostra partita, rimanendo equilibrati e cercano di superare i momenti critici”.

Il Latina arriva da due vittorie consecutive e l’imperativo è sicuramente quello di continuare su questa linea. Mister Boscaglia ha commentato anche quella che è stata la settimana del Latina in attesa della sfida con la Turris: “Abbiamo preso un altro giocatore, Crescenzi, di grande esperienza e gli altri rinforzi ci hanno dato una grande mano sin qui. Arriviamo molto bene, ci siamo allenati con intensità e la consapevolezza di dover affrontare un avversario ostico”.

Su Crescenzi: “È un giocatore di temperamento, di posizione, ha un po’ tutto per il suo ruolo e non ho bisogno di doverlo raccontare. A Padova ha giocato meno nell’ultima stagione ma è pronto, può darci una grande mano domani”.

“Per la gara di domani ci saranno tutti, a parte Crecco che sarà fuori per un mese. Gatto? È un calciatore che ha portato tanto equilibrio, che sta sempre nella situazione giusta. L’ho voluto e l’ho chiesto alla società perché lo conosco, avevamo fatto fatica a trovare qui un calciatore con le sue caratteristiche”.

Il mister si è poi detto soddisfatto riguardo alla crescita della sua squadra: “È da poco che lavoriamo insieme su determinate situazioni, dobbiamo essere bravi a capire i tempi di gioco ma lo stiamo facendo bene, con grandissimo impegno e sacrificio”.

Boscaglia chiude facendo un focus sul mercato e su quello che può ancora arrivare: “Sul mercato mi ritengo soddisfatto, sappiamo di dover prendere un under perché ci manca una coppia. Il mercato può sempre riservare sorprese, lasciamo questo alla società. Per ora sono soddisfatto”.