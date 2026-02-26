Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il Teatro in Città”

Sale l’attesa per il debutto di “Il Teatro in Città”, la nuova kermesse teatrale che promette di riaccendere i riflettori sulla creatività locale. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 20:30, presso il teatro Santa Maria Goretti di via XVIII Dicembre.

Ad aprire le danze sarà la compagnia Il Cassetto nel sogno con la commedia brillante “Tutta colpa di Freud”.

Al centro della vicenda troviamo Dante, uno psicoterapeuta di 55 anni che ha dedicato la vita alle sue tre figlie dopo la separazione dalla moglie. Il problema? Tutte e tre sembrano avere un talento innato per i disastri sentimentali.

Tra equivoci e riflessioni, Dante si troverà diviso tra il ruolo di “padre perfetto” e il ritorno inaspettato di emozioni che credeva ormai sopite. Sul palco vedremo un cast affiatato composto da Massimo Pettinari (che firma anche la regia), Gloria Pettinari, Deborah Ferlazzo, Aurora Gozzuti, Roberta Falconi, Massimo Trecapelli e Cinzia Bonfiglio.

Nata dall’impegno dell’APS Cantiere dell’Arte in sinergia con i “SognAttori” e con il patrocinio della F.I.T.A. Nazionale, la rassegna non è solo intrattenimento, ma una vera celebrazione del teatro come collante sociale. Sotto la direzione artistica di Giovanni Iovine e quella esecutiva di Massimo Ciufo, diverse compagnie si sfideranno fino al 9 maggio 2026.

A giudicare le performance sarà una giuria di esperti composta da: Giovanni Musella e Massimiliano De Majo, le giornaliste Roberta Colazingari e Dina Tomezzoli, La critica d’arte Roberta Sciarretta.