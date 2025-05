Latina, tutto pronto alla Sala Cambellotti per “Arte a porte aperte”

La Provincia di Latina riapre le porte della celebre Sala Cambellotti, gioiello architettonico incastonato nel Palazzo del Governo, per una nuova stagione di visite guidate gratuite e iniziative culturali che celebrano il connubio tra arte, storia e identità. Al centro del programma, la rassegna d’arte contemporanea “Redenzione dell’Arte”, pensata come un percorso immersivo che mette in dialogo il patrimonio artistico del primo Novecento con le espressioni più attuali della creatività visiva.

Ogni prima domenica del mese, da maggio 2025 a marzo 2026, il pubblico potrà partecipare a visite guidate alla scoperta dell’opera e del pensiero di Duilio Cambellotti, artista poliedrico e visionario, che ha firmato gli arredi e gli apparati decorativi della sala in un perfetto equilibrio tra estetica, funzione e simbologia civile. Tra i capolavori in esposizione, spicca l’imponente dipinto “Agro Redento”, vera e propria narrazione pittorica della bonifica dell’Agro Pontino e del riscatto di un territorio che ha saputo rigenerarsi nel tempo.

Contestualmente alle visite, sarà possibile accedere al Foyer della Sala Cambellotti, dove si alterneranno le opere di numerosi artisti contemporanei selezionati dal MAD Museo d’Arte Diffusa. Ogni esposizione sarà curata da Fabio D’Achille e offrirà una lettura inedita e stratificata dello spazio espositivo, in cui scultura, pittura, incisione, mosaico, ceramica e installazioni si intrecceranno con l’atmosfera storica del luogo.

Le visite guidate si terranno alle ore 9:30, 10:30 e 11:30, e tutte le mostre sono legate con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite alle visite guidate del dipinto “Agro Redento”, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

CALENDARIO ESPOSITIVO