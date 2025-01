Latina, tutto pronto per il Caffè Letterario: pubblicata la graduatoria del bando

Il progetto del Caffè Letterario nel cuore di Latina prende forma. Questa mattina l’assessore al Patrimonio, Ada Nasti, ha annunciato l’approvazione della graduatoria per la gestione del locale comunale situato tra Corso della Repubblica e Piazza del Popolo, storicamente noto come bar Poeta. L’aggiudicataria provvisoria è la Green Model Srl, che ha presentato un’offerta ritenuta congrua e conforme ai requisiti richiesti dal bando.

L’iniziativa nasce da un processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale avviato con delibera di giunta il 24 ottobre 2024 e proseguito con la pubblicazione del bando il 16 novembre. “Abbiamo ricevuto diverse offerte – ha spiegato l’assessore Nasti – e otto sono state ritenute valide dalla commissione esaminatrice. Ora attendiamo le verifiche amministrative finali per consentire l’accesso al locale e l’avvio delle attività già a partire dal prossimo mese”.

L’immobile, dichiarato bene di interesse culturale dal Ministero della Cultura nel 2007, ospitò il primo bar della città, il bar Poeta, gestito da Alessandro Poeta su incarico del commissario dell’Opera nazionale combattenti, Valentino Orsolini Cencelli. “La giunta del sindaco Matilde Celentano ha condiviso l’indirizzo di trasformare questo spazio in un luogo dedicato alla cultura, che offrirà non solo ristoro ma anche un palcoscenico per eventi letterari, filosofici e artistici”, ha aggiunto Nasti.

Il futuro Caffè Letterario non sarà solo un luogo di ritrovo, ma anche uno spazio culturale per la comunità. Eventi e incontri tematici arricchiranno l’offerta, creando un ambiente poliedrico in uno dei luoghi più iconici del centro storico. “Ringrazio gli uffici per il rapido espletamento delle procedure – ha concluso Nasti – che hanno permesso di portare a termine il bando in meno di tre mesi. Finalmente Latina avrà un Caffè Letterario degno della sua storia e della sua vocazione culturale”.

Un’attesa che sta per terminare, con l’avvio delle attività ormai imminente.