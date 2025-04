Latina, tutto pronto per la festa della Liberazione

Latina si prepara a festeggiare l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia, in memoria e in onore delle vittime che, per il nostro paese, hanno donato la propria vita per raggiungere la tanto agognata libertà, perseguendo ideali democratici.

Come comunicato dal Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, quest’anno le celebrazioni si terranno a Borgo Faiti dove, alle 10.30, si svolgerà la celebrazione secondo le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni per la scomparsa del Pontefice.

Alla cerimonia, presso la quale prenderanno parte tutte le autorità militari, civili e religiose, sarà, come di consueto deposta la tradizionale corona commemorativa presso il monumento ai caduti sito in Piazza San Paolo Apostolo, oltre alla lettura dei messaggi rivolti alla cittadinanza da parte del Presidente dell’ANPI provinciale, del Sindaco e del Prefetto Ciaramella.