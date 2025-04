Latina, tutto pronto per la prima Festa dello Sport

È stata presentata in Sala De Pasquale la prima edizione della Festa dello Sport, evento organizzato dal Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili. L’iniziativa si terrà domenica 11 maggio alle ore 10 presso La Pelota Padel Club Indoor, e sarà dedicata alla raccolta fondi per il progetto Unicef “Scuola in scatola”, che mira a garantire il diritto all’istruzione nei contesti di emergenza. La partecipazione è gratuita, con la possibilità di contribuire con un’offerta libera.

“La prima edizione della Festa dello Sport è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore – le parole del sindaco di Latina, Matilde Celentano – l’evento che si terrà l’11 maggio è solo una delle tante iniziative organizzate in collaborazione con l’Unicef – Comitato Provinciale di Latina: abbiamo realizzato insieme due edizioni della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrato a Latina i 50 anni di Unicef Italia con eventi regionali, e firmato un protocollo d’intesa per far diventare la nostra città una Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti. La nostra amministrazione, unica in Italia ad avere una consigliera con delega ai Rapporti con l’Unicef, è infatti particolarmente attenta alle istanze del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, perché ritiene che i bambini siano cittadini tanto quanto gli adulti, e meritano di avere una città a loro misura. Le parole migliori, per spiegare il significato dell’unione tra sport e mondo dell’infanzia, le ha pronunciate Papa Francesco che ci ha da poco lasciati: ‘Lo sport è un linguaggio universale che supera le frontiere, i muri e le barriere. È scuola di pace, di tolleranza, di convivenza’”.

“Desidero ringraziare sentitamente il comitato provinciale di Unicef Latina e tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione di questa prima edizione della Festa dello Sport – aggiunge l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato -. È un evento importante, pensato per promuovere il diritto allo sport come diritto universale, in particolare per i bambini e le bambine, affinché nessuno resti escluso. Invito tutte le famiglie, e in particolare le mamme a partecipare numerose l’11 maggio, giornata in cui ricade anche la Festa della Mamma: sarà una giornata all’insegna della condivisione, della gioia e dell’inclusione. Lo sport è un linguaggio semplice, immediato e potente, capace di unire, di educare e di far crescere: per questo vogliamo che sia davvero per tutti, nessuno escluso”.