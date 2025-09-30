Latina, tutto pronto per la quinta edizione della Passeggiata del Fair Play

A Latina, venerdì 3 ottobre alle 9 presso il Largo del Fair Play, nei pressi dello stadio di calcio Domenico Francioni, ci sarà la quinta edizione de “La passeggiata del Fair Play e dell’inclusione”, organizzata da Panathlon International di Latina e la Fondazione Varaldo Di Pietro.

Saranno in tanti gli sportivi praticanti, insegnanti, studenti, dirigenti, arbitri, a partecipare a una rassegna che assume sempre maggiore importanza nel Lazio, con folta partecipazione e attenzione mediatica a una passeggiata del tutto particolare. Ogni anno si ripete un significativo messaggio di pace e speranza, nel segno di integrazione, amicizia e inclusione, specialmente in un momento difficile come quello che stimo attraversando in campo mondiale.

La dichiarazione di Umberto Martone, presidente di Panathlon Latina: “Latina è l’unica città in Italia e in Europa ad ospitare due monumenti-simbolo dei più significativi valori dello sport: il Monumento al Fair Play, nei pressi dello Stadio comunale (donato alla città dal Panathlon e dalla Fondazione Di Pietro) e il Monumento all’Inclusione dedicato a Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympic (donato dalla Fondazione Varaldo di Pietro) e ubicato al Parco San Marco. L’obiettivo della passeggiata è quello di creare i presupposti per un dialogo sportivo ed etico con l’intera comunità, costruendo per Latina una specifica connotazione di città dei valori dell’accoglienza, del fair play e di ogni tipo di inclusione”.

Momenti emozionanti e significativi contraddistinguono ogni anno la manifestazione che vedrà la presenza di testimonial importanti e gode del patrocinio di regione provincia e comune. La solidarietà è qualcosa di fondamentale per un impegno globale tra valori condivisi, innovazione e partecipazione attiva ed equilibrata, l’impegno civico non manca mai nel Panathlon International Club di Latina e Fondazione Varaldo Di Pietro.